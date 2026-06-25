Эксперт Гринь рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году

«Из-за поэтапного повышения пенсионного возраста в 2027 году не будет массовой волны выходов на пенсию по общему основанию. Так уже было в 2025 году, и в 2027 году ситуация аналогичная — дело в том, что следующая возрастная группа еще не достигает установленного порога», — сказала Гринь.