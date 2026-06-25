Эксперт Гринь рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Массового выхода на пенсию по старости в России в 2027 году не будет из-за завершения переходного периода, но это не повлияет на назначение выплат по досрочным основаниям. Об этом ТАСС рассказала лектор общества «Знание», доцент, кандидат юридических наук заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.
«Из-за поэтапного повышения пенсионного возраста в 2027 году не будет массовой волны выходов на пенсию по общему основанию. Так уже было в 2025 году, и в 2027 году ситуация аналогичная — дело в том, что следующая возрастная группа еще не достигает установленного порога», — сказала Гринь.
Она уточнила, что при этом в 2027 году будут назначать пенсии по досрочным основаниям. «В частности, право на досрочную пенсию предусмотрено для многодетных матерей, работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и других. Кроме того, выплаты смогут оформить те, кто уже получил право на пенсию ранее, но не воспользовался им», — отметила эксперт.
В России с 2019 года происходит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию в рамках пенсионной реформы. Переходный период завершится в 2028 году. Тогда, по словам эксперта, возможность оформить выплату получат мужчины 1963 года рождения в 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет.