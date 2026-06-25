Хозяин продуктового магазина в Индии несколько месяцев травил односельчан ядом

Сотрудники полиции в Индии задержали по подозрению в причастности к серии убийств владельца продуктового магазина. Об этом в среду, 24 июня, рассказали в The Times of India.
В центре следствия — 50-летний Рамсахай Джайсвал из деревни Кхарве. Мужчина признался, что за последние четыре месяца отравил восемь односельчан.
Причиной расправ стали долги, а также насмешки в сторону Джайсвала. Кроме того, мужчину задевало несогласие с его политическими взглядами.
Всех обидчиков индиец травил ядом для грызунов. Сначала он испытал химикат на бездомной собаке, после чего начал приглашать жертв выпить у него дома и подсыпать им яд в напитки.
6 июня односельчане обратили внимание, что все погибшие бывали в гостях у Джайсвала, перед тем как им становилось плохо. Они сразу же обратились в полицию, передает издание.
До этого суд в Бразилии приговорил женщину к 49 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство приемных детей. По данным следствия, злоумышленница начала травить их еще в 2022 году.