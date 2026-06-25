Вирусолог Альтштейн: случай Эболы во Франции не несет рисков для России

«Во-первых, Франция и Россия довольно далеко друг от друга. Во-вторых, этот вирус передается не очень легко. Нужен довольно тесный контакт между здоровым человеком и больным человеком. И распространение Эболы в Африке, в Уганде, и Демократической Республике Конго, конечно, в значительной мере облегчается очень плохими гигиеническими условиями. Но все-таки гигиеническая обстановка во Франции и в России отличается от африканской», — сказал он.