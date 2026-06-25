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В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества

В большинство жилых домов Севастополя вернулось электричество, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Город был обесточен в ночь на 24 июня из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.

В большинство жилых домов Севастополя вернулось электричество, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Город был обесточен в ночь на 24 июня из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как рассказал господин Развожаев, энергетики несколько раз были вынуждены прерывать восстановительные работы из-за объявленной воздушной тревоги. Работы на поврежденной инфраструктуре завершились примерно в 23:00, еще около часа потребовалось на тестирование оборудования и поэтапный запуск системы, уточнил губернатор.

«Прошу вас соблюдать осторожность: не включайте сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась», — указал Михаил Развожаев.

По словам губернатора, в ночь на 24 июня силы ПВО сбили над Севастополем 70 беспилотников. Ранены два человека. О том, что город остался без электричества, Михаил Развожаев сообщил в 4:30. В городе было остановлено движение трамваев. Детские сады нескольких районов города перешли на режим работы дежурных групп. Михаил Развожаев пояснял, что из-за отсутствия света стало невозможно обеспечить детей горячим питанием.

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