В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества

По словам губернатора, в ночь на 24 июня силы ПВО сбили над Севастополем 70 беспилотников. Ранены два человека. О том, что город остался без электричества, Михаил Развожаев сообщил в 4:30. В городе было остановлено движение трамваев. Детские сады нескольких районов города перешли на режим работы дежурных групп. Михаил Развожаев пояснял, что из-за отсутствия света стало невозможно обеспечить детей горячим питанием.