Около 90 овец погибли из-за удара молнии в Словении

Более 90 овец погибли при ударе молнии по пастбищу в районе вершины Красьи-Врх в Словении. Об этом сообщили в Управлении по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений республики.
Инцидент произошел в среду, 24 июня, на северо-западе страны. По данным специалистов, большинство погибших животных находится на крутом и труднодоступном осыпном склоне.
— На тушах были заметны признаки, указывающие на гибель в результате удара молнии, в том числе ожоги, — добавили пресс-службе ведомства.
20 июня похожий случай произошел во время спортивного праздника в городе Раштатт на юго-западе Германии — тогда из-за молнии пострадали девять человек, включая 13-летнего подростка.
В начале мая в западной Уганде в районе Кабале во время сильной грозы молния также ударила в трех девочек. Две школьницы и четырехлетняя воспитанница детского сада скончались мгновенно.
Кроме того, в январе посетители фестиваля в ЮАР тоже получили ранения от удара молнии. Два человека погибли. Всего было госпитализировано 49 человек, из них 13 находились в критическом состоянии.