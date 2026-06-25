Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 90 овец погибли из-за удара молнии в Словении

Более 90 овец погибли при ударе молнии по пастбищу в районе вершины Красьи-Врх в Словении. Об этом сообщили в Управлении по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений республики.

Более 90 овец погибли при ударе молнии по пастбищу в районе вершины Красьи-Врх в Словении. Об этом сообщили в Управлении по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений республики.

Инцидент произошел в среду, 24 июня, на северо-западе страны. По данным специалистов, большинство погибших животных находится на крутом и труднодоступном осыпном склоне.

— На тушах были заметны признаки, указывающие на гибель в результате удара молнии, в том числе ожоги, — добавили пресс-службе ведомства.

20 июня похожий случай произошел во время спортивного праздника в городе Раштатт на юго-западе Германии — тогда из-за молнии пострадали девять человек, включая 13-летнего подростка.

В начале мая в западной Уганде в районе Кабале во время сильной грозы молния также ударила в трех девочек. Две школьницы и четырехлетняя воспитанница детского сада скончались мгновенно.

Кроме того, в январе посетители фестиваля в ЮАР тоже получили ранения от удара молнии. Два человека погибли. Всего было госпитализировано 49 человек, из них 13 находились в критическом состоянии.