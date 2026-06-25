В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, объявлена угроза цунами

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км. После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако уже через несколько минут его отменили. При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.