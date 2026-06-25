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Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях до конца года: когда их ждать

Россиян ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Во втором полугодии россиян ожидают две укороченные рабочие недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года. Об этом напомнил юрист Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября — четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

С учетом праздничных сокращений, во втором полугодии 2026 года для работников пятидневки количество рабочих дней составит 130.

При этом количество нерабочих дней во втором полугодии составит 54, включая официальный праздничный день 4 ноября и дополнительный день отдыха 31 декабря.

Как ранее сообщал KP.RU, самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет ноябрь.