Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях до конца года: когда их ждать

«На неделе со 2 по 8 ноября — четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.