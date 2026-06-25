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Внешний госдолг России снизился до минимума с лета 2025 года

Внешний государственный долг России по итогам мая 2026 года снизился до минимальной отметки с лета прошлого года. По данным РИА «Новости», за последний месяц обязательства страны перед нерезидентами сократились на 2 миллиарда долларов и составили 54,9 миллиарда долларов.

Источник: Life.ru

Предыдущий минимум был зафиксирован в августе 2025 года, когда внешний долг составлял 53,9 миллиарда долларов. С начала года российские обязательства перед иностранными кредиторами уменьшились уже на 2,4 миллиарда долларов.

Ранее Life.ru писал, что в апреле внешний госдолг России снизился на рекордные 4,2 млрд долларов — это самое заметное месячное сокращение за всю историю доступной статистики. Тогда показатель уменьшился с 61,1 млрд долларов до 58,9 млрд. Май сохранил устойчивую тенденцию: за два месяца внешняя задолженность России уменьшилась более чем на 6 миллиардов долларов.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.