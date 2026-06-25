Внешний госдолг России снизился до минимума с лета 2025 года

Ранее Life.ru писал, что в апреле внешний госдолг России снизился на рекордные 4,2 млрд долларов — это самое заметное месячное сокращение за всю историю доступной статистики. Тогда показатель уменьшился с 61,1 млрд долларов до 58,9 млрд. Май сохранил устойчивую тенденцию: за два месяца внешняя задолженность России уменьшилась более чем на 6 миллиардов долларов.