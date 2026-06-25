Сборная Гаити впервые забила больше одного гола в матче ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Гаити впервые смогла забить два мяча в матче чемпионата мира по футболу. После первого тайма встречи третьего тура группового этапа между гаитянами и марокканцами счет 2:2.
На 10-й минуте мяч в свои ворота отправил вратарь команды Марокко Яссин Буну. На 43-й минуте отличился бывший игрок московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» Вильсон Изидор. В составе марокканцев отличились Ашраф Хакими (39-я минута) и Исмаэль Сайбари (45+1).
Ранее на текущем чемпионате мира сборная Гаити проиграла командам Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3), потеряв шансы на выход в плей-офф. До нынешнего турнира команда Гаити выступала только на чемпионате мира 1974 года. Тогда гаитяне на групповом этапе уступили командам Италии (1:3), Польши (0:7) и Аргентины (1:4).