Сборная Гаити впервые забила больше одного гола в матче ЧМ по футболу

Ранее на текущем чемпионате мира сборная Гаити проиграла командам Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3), потеряв шансы на выход в плей-офф. До нынешнего турнира команда Гаити выступала только на чемпионате мира 1974 года. Тогда гаитяне на групповом этапе уступили командам Италии (1:3), Польши (0:7) и Аргентины (1:4).