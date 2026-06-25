В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, есть пострадавшие

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Известно о пострадавших и разрушениях в Каракасе.
Изначально USGS сообщала, что очаг залегал на глубине около 10 километров, однако позже эти данные были скорректированы. По обновленной информации, землетрясение произошло на глубине порядка 13 километров.
Ранее KP.RU сообщал, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,. Подземные толчки зарегистрировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В населенном пункте проживает примерно 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.
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