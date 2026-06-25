В России введут ГОСТ на волейбольное оборудование

«ГОСТ устанавливает функциональные требования и требования безопасности к волейбольному оборудованию. Стандарт распространяется на четыре типа и шесть классов волейбольного оборудования — в том числе для игры сидя, — используемого как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая пляжный волейбол», — заключили в Росстандарте.