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Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей

В двух российских регионах средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан России в мае 2026 года превысил 40 тысяч рублей в двух регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно этим данным, соответствующий уровень средней пенсии среди неработающих россиян зафиксирован в Ненецком автономном округе — 40 082 рубля, а также в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей.

Средняя пенсия неработающих граждан в мае этого года по стране составляет 25 839 рублей.