Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан России в мае 2026 года превысил 40 тысяч рублей в двух регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.