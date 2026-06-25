В Комсомольске-на-Амуре откроется кинотеатр под открытым небом

В Комсомольске-на-Амуре начнется начинается летний сезон просмотров пленочных фильмов на открытом воздухе. На первом сеансе, который состоится в парке «Судостроитель» уже в это воскресенье, покажут мультфильмы советской классики — «Ну, погоди!», «Попугай Кеша» и многое другое, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ежегодно просмотр фильмов на пленке организует комсомольский клуб «Кинокуб». Показы ведутся при помощи современной техники и со старых советских пленочных кинопроекторов 1989 года выпуска и, что создает особую атмосферу: гул аппарата, вечернее небо, уютная компания и фильмы.
— Каждый год на сцене «Клетка» в парке «Судостроитель» мы организуем просмотр фильмов на пленке. Начало сезона зависит от погоды, в этом году мы смогли устроить первый сеанс лишь в конце июня, поэтому планируем показывать пленочное кино до середины-конца октября, — отметил руководитель объединения «Кинокуб» Дмитрий Куприянов.
Помимо советской классики кино и мультипликации в коллекции клуба есть зарубежные фильмы прошлых десятилетий, современные картины и различные архивные записи. В 2026 году гостям показов впервые представят хроники комсомольской телерадиокомпании.
— За прошедший год нам удалось добыть уникальную запись, хранившуюся в архиве местной телерадиокомпании, на которой собраны новости нашего города за определенный период. В этом летнем сезоне мы покажем ее нашим гостям, — сказал руководитель клуба.
Он добавил, что любой человек может обратиться к организаторам показов с предложением о просмотре желаемого фильма. Главное, чтобы соответствующая кассета была в распоряжении клуба.
Первое время сеансы будут начинаться по воскресеньям в 21:30, после — по субботам в 21:00. Посетить показы может каждый — вход бесплатный.