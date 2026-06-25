В Комсомольске-на-Амуре откроется кинотеатр под открытым небом

— Каждый год на сцене «Клетка» в парке «Судостроитель» мы организуем просмотр фильмов на пленке. Начало сезона зависит от погоды, в этом году мы смогли устроить первый сеанс лишь в конце июня, поэтому планируем показывать пленочное кино до середины-конца октября, — отметил руководитель объединения «Кинокуб» Дмитрий Куприянов.