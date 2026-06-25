Виктор Бавыкин: Педагог востребован всегда

— В Хабаровском крае мы единственный университет, на базе которого работает подразделение института Конфуция. Оно как раз занимается непосредственно работой, связанной с преподаванием, с обучением китайскому языку и с популяризацией его на территориях. И в последние два года губернатор Хабаровского края активно ставит вопрос о так называемом полилингвальном образовании. То есть одна из приоритетных задач, которые он ставит перед Министерством образования Хабаровского края, это расширить и усилить подготовку в школах Хабаровского края как раз по китайскому языку. Это востребованное направление, с учетом перспектив развития территории. В рамках этого направления у нас идет активная работа: существуют специальности, налажен студенческий обмен — стажировки в Китае. У нас заключены договоры с 14 китайскими вузами о сотрудничестве. Так как на нашей базе работает институт Конфуция, то самые, наверное, плотные отношения — с Харбинским педуниверситетом.