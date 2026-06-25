Виктор Бавыкин: Педагог востребован всегда

О вызовах, стоящих перед современной системой образования и перед молодыми педагогами, мы беседуем с ректором Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Виктором Бавыкиным.
— Виктор Станиславович, вы руководите университетом с 2015 года. За это время изменился ли абитуриент?
— Прежде всего изменилась сама ситуация, в которой работаем. Когда я начинал свою деятельность, мы активно работали в рамках Болонской системы, стремились к объединению, вхождению в единое мировое образовательное пространство. И, собственно, на это были нацелены процессы. То есть мы долго ориентировались на западные ценности и в какой-то мере принижали собственный опыт и собственные традиции. Очень хорошо, что произошли достаточно серьёзные изменения: отказ от Болонской системы, ориентир на традиционные ценности и традиционную российскую систему образования.
Изменилась система, изменился абитуриент, идет смена поколений. Это не значит, что одни хуже или лучше других — они просто немного разные. Каждый год, прощаясь с нашими выпускниками, думаем «Какие замечательные ребята, девчата, и, наверное, больше таких хороших и замечательных у нас не будет». Но приходят новые абитуриенты, интересные, со своим видением, со своим представлением о мире, и мы снова думаем «Какие замечательные ребята и девчата».
Наверное, абитуриент сейчас стал более прагматичным. Если раньше мы шли за новыми специальностями, за красивыми названиями, и так далее, то сейчас и абитуриенты, и их родители делают свой выбор прагматично: они задумываются, какую реальную профессию получат, кем они будут через пять лет, через 10, насколько это стабильно. И что характерно сейчас вот для новых абитуриентов, это ранний вход в профессию. Некоторые уже с первого курса занимаются профессиональной трудовой деятельностью, а после 2-го и 3-го курса практически 40% студентов работают.
— А вы как-то способствуете?
— Да, мы всяческими поддерживаем и стимулируем ранний вход в профессию. Благодаря этому студент гарантированно закрепится, рано начнет формировать профессиональную компетенцию. У таких студентов совсем другое отношение к образовательному процессу: он не просто слушатель и потребитель знаний — он осознанно, на равных работает с педагогом. Идет диалог профессионалов.
— У вас больше городских ребят или со всего Комсомольского района приезжают? Есть из других регионов?
— Около половины — это город, дальше Комсомольский район, Амурский, Солнечный. Но приезжают с различных территорий Дальнего Востока, есть, например, Сахалин, Камчатка.
— А как вы привлекаете студентов? Хорошее общежитие, высокие стипендии, что-то еще?
— Вопрос комплексный. Сейчас привлечение абитуриентов на Дальний Восток происходит при поддержке президента Владимира Путина, поскольку развитие ДФО — государственный приоритет. Уже несколько лет подряд по поручению президента дальневосточные вузы увеличивают количество бюджетных мест. Если на других территориях соотношение выпускников и количество бюджетных мест от 50 до 70%, то у нас здесь это соотношение стремится к ста процентам.
Естественно, у нас есть свои фишки. Мы самый восточный педагогический вуз, который работает в системе Минпросвещения. У министерства чуть более 30 вузов по всей стране, на Дальнем Востоке всего два — в Комсомольске-на-Амуре и в Благовещенске. Мы работаем в единстве с министерством, с нашей родной системой образования, в которую входят ведущие центры отдыха — «Артек», «Орленок», дальневосточный «Океан».
Вся эта система работает по единым подходам, программам, все взаимосвязано и едино. Уровень качества и статус реализуемых в вузах Минпросвещения программ очень высокий и это признано ведущими работодателями. Мы этим гордимся, говорим об этом абитуриентам, студентам.
Следующий момент — это создание новых образовательных пространств опять-таки при поддержке президента и министра просвещения. В 2021 году была создана единая программа, на развитие системы педагогических вузов было выделено свыше 10 млрд рублей. Наш АмГПГУ одним из первых вошел в программы обновления, благодаря чему мы получили средства на развитие инфраструктуры, создали ряд новых образовательных пространств, модернизировали лаборатории, актовые залы, коворкинги и так далее. Эти пространства задали новую планку качества организации образовательного процесса.
С прошлого года губернатор утвердил стипендию для студентов, поступающих на педагогические специальности по целевому набору. Для отдельных специальностей, таких как математика, физика, биология и химия — 20 тысяч рублей в месяц дополнительная стипендия. Для остальных — 10 тысяч рублей. Выплачивается по результатам сессии: сдал — получил надбавку.
— Как вы сотрудничаете с ПИТОГУ — педагогическим институтом ТОГУ?
— Он был и остается одним из, наверное, мощных, интересных, в своё время университетов, теперь институтов на Дальнем Востоке. Очень качественные, интересные педагогические кадры, очень интересное традиционное направление. Перечень специальностей у нас перекликается. В своё время мы где-то даже отпочковывались, в самом начале. Был создан университет в Хабаровске, а в 1954 году — институт в Комсомольске-на-Амуре. Ряд специальностей, направлений подготовки был передан в Комсомольск-на-Амуре. Потом наши два вуза стали развиваться как два полноценных, самостоятельных учебных заведения.
— Как прогнозируете количество специалистов и их «качество» — направления под будущую ситуацию?
— К нам обращаются за специалистами со всей страны. По демографической обстановке и другим статистическим сведениям мы можем достаточно точно спрогнозировать потребность в школ в тех или иных профильных специалистах. В соответствии с такими прогнозами мы корректируем набор. Плюс к этому у нас достаточно активно развивается система воспитательной работы и допобразования. То есть в рамках базовой подготовки студенты могут получить дополнительные квалификации по различных направлениям.
— С китайскими вузами взаимодействуете?
— В Хабаровском крае мы единственный университет, на базе которого работает подразделение института Конфуция. Оно как раз занимается непосредственно работой, связанной с преподаванием, с обучением китайскому языку и с популяризацией его на территориях. И в последние два года губернатор Хабаровского края активно ставит вопрос о так называемом полилингвальном образовании. То есть одна из приоритетных задач, которые он ставит перед Министерством образования Хабаровского края, это расширить и усилить подготовку в школах Хабаровского края как раз по китайскому языку. Это востребованное направление, с учетом перспектив развития территории. В рамках этого направления у нас идет активная работа: существуют специальности, налажен студенческий обмен — стажировки в Китае. У нас заключены договоры с 14 китайскими вузами о сотрудничестве. Так как на нашей базе работает институт Конфуция, то самые, наверное, плотные отношения — с Харбинским педуниверситетом.
Эти отношения существуют уже более двадцати лет. В свое время у нас обучались в аспирантуре и защищали диссертации как раз студенты из китайских университетов. Сейчас программа продолжается. В этом году мы впервые получили государственное задание от Министерства просвещения как раз на усиление развития взаимодействия с отдельными территориями Китая.
Вы наверняка знаете, что главы наших стран в ходе встреч приняли решение усиливать взаимодействие, в том числе и в сфере образования. И здесь нас поддержало Министерство просвещения Российской Федерации. Буквально несколько недель назад из Китая вернулась наша делегация, её там очень здорово встречали, подписали семь соглашений и меморандумов. Планируется, что примерно в октябре мы будем проводить для школьников в одной из провинций Китая форум по развитию русского языка (6+). Надеемся, что все сложится удачно, пройдет с успехом и это направление будет у нас дальше активно развиваться.
У нас в университете действует центр по подготовке и переподготовке учителей китайского языка. Коллеги из Харбинского университета нам активно содействуют и помогают в развитии китайского языка в наших школах. Реализуются телемосты, ВКС, другие форматы. Специалисты из китайского Харбинского педагогического университета разбирают сложные вопросы по преподаванию, по изучению китайского языка именно для практических работников, для учителей, которые работают на территории Хабаровского края.
— Наверное, уже традиционный вопрос последних лет: как вы применяете искусственный интеллект в работе?
— Столь бурное развитие искусственного интеллекта, да и вообще стремительное развитие современных технологий — это, наверное, шок для всех. И это серьезный вызов для системы образования, особенно учитывая, что в этом вопросе нет возможности опереться на опыт предыдущих поколений.
Традиционный учитель зачастую проигрывает в гонке ИИ и современным технологиям. В школу приходят дети с уже сложившимся клиповым мышлением. Они привыкли к гаджетам, гаджеты уже их неотъемлемая часть. И нужно как-то вписать новую реальность в учебный процесс, логично и без вреда для качества.
Мы понимаем существующую проблему, понимаем, что дальше всё будет только развиваться и усиливаться. Нужно превратить искусственный интеллект в полезный инструмент для развития системы образования.
— Как с лошади пересесть на самолет.
— Да, искусственный интеллект помогает ускорять многие процессы, снимает рутинные задачи с человека. Традиционные формы организации учебного процесса, контроля знаний, в том числе знаний студентов устаревают. Зачастую написание курсовых и дипломных работ уже не в полной мере выполняют свою функцию. В ответ на эти вызовы появился демоэкзамен — пространство, где каждый студент демонстрирует свой функционал как учителя, показывает, как он владеет современными технологиями — мультимедийными, ИИ — и как он их применяет в своем образовательном процессе.
— А были случаи такие, что особо «талантливые» обходили систему антиплагиата с помощью ИИ?
— Естественно, да. За прошлый год настолько усовершенствовалась и шагнула вперёд система искусственного интеллекта, что сейчас она выдаёт достаточно хорошие авторские тексты, которые уже сложно отслеживаются через антиплагиат. Но, во-первых, личная беседа помогает расставить все по местам, во-вторых, чтобы получить от ИИ высококачественный материал, нужно сформулировать промпт, потом отработать с получившимся текстом. То есть дилетант, двоечник с такой задачей не справится.
Надо просто совершенствовать систему антиплагиата и не отказываться от человеческого контрольного взгляда.
— Молодые педагоги нередко уходят из профессии, особенно в первые два-три года. Есть ли у педагогического института механизмы поддержки, наставничества, может, для начинающих специалистов?
— Мы держим контакт с выпускниками и, если они уходят из профессии, спрашиваем о причинах. На первом месте даже не финансовая сторона, а взаимодействие с родителями. Молодые специалисты не готовы к родительским чатам, взаимодействию 24/7, к каким-то оценочным суждениям. Сложно молодым учителям.
И эта достаточно серьезная проблема. Мы с ректорским сообществом педагогических вузов обсуждаем ее, думаем, какие решения могут быть. Делаем специальные дополнительные курсы. Но сложно сформировать позицию, как именно противостоять родительскому буллингу, ведь у нас каждый знает как учить и как лечить.
— А десять лет назад насколько остро стояла эта проблема?
— Проблема существовала, но не в таком масштабе. Остроты добавило развитие мессенджеров: в любое время можно моментально поделиться своим мнением со множеством людей. Но не всегда это мнение позитивно, особенно если человек высказывает его на эмоциях. Молодой педагог закономерно задается вопросом: я хороший специалист, я готов отдавать знания и время детям, но почему меня оценивают не по знаниям, а по возрасту или каким-то несовпадениям мнений? Во имя чего я должен это терпеть? Такие мысли приводят к раннему выгоранию.
За последние годы были созданы специальные комиссии по защите чести и достоинства. У нас на кафедре психологии будущие педагоги проходят подготовку в рамках системы медиации и урегулирования конфликтных ситуаций.
И второй момент — это создание института наставничества. Совместно с Институтом развития образования Хабаровского края действует кафедра. Созданы так называемые наставнические пары, где с ранних курсов студенты взаимодействуют с профессиональными учителями, которые уже прошли через все сложности, адаптировались к системы, выработали свои приемы решения тех или иных задач, готовы поделиться с молодыми коллегами.
— Комсомольск-на-Амуре промышленный город с мощной промышленной базой. Как вы встраиваетесь в эту экосистему?
— Встраиваемся замечательно, потому что педагоги нужны везде. У нас очень плотное взаимодействие практически с большинством наших ведущих предприятий, и мы с ними проводим и совместные мероприятия, и в их мероприятиях принимаем активное участие. Наши специалисты, как ни странно, очень востребованы на предприятиях города. Если посмотреть практически любое из ведущих предприятий, там очень много наших выпускников, потому что компетенция «человек-человек» формируется именно в нашем университете. Да, то есть в классических и в технических университетах традиционно сложилось несколько иное отношение — там встраивают студента в профессию, человека сразу ориентируют на работу со сложными техническими устройствами. А человек — он еще более сложное устройство, и не техническое, не просчитываемое формулами.
Если человек получил навык работать с детским коллективом, организовывать взаимодействие на таком уровне, то поверьте мне, он сможет руководить и взаимодействовать с любым коллективом, потому что в каждом из нас живет ребёнок. Он взрослеет, немножко меняется, обрастает какой-то коркой, навыками и так далее. А суть остаётся та же. Навыки общения, взаимодействия, организации деятельности, которые формируются в рамках педагогических специальностей остаются востребованы.
Поэтому наших выпускников много и в числе руководителей подразделений отдельных. Единственное, что нам сложно получать какие-то дивиденды от этой работы — кадровая политика корпораций выстроена так, что они поддерживают те специальности, которые имеют к ним прямое отношение. Здесь мы грустим.
— Ваше личное мнение: почему надо в 2026 году идти в педагогический вуз?
— Я сам закончил педагогический университет и за все годы работы не разочаровался в профессии. Я и сейчас преподаю — на факультете технологии и дизайна. Педагог востребован всегда. Да, сложно, тяжело, но результат нашей работы — взрослая, успешная личность. И видеть как твои вчерашние ученики сегодня становятся прекрасными работниками, хорошими родителями, достойными личностями — это невероятное ощущение.