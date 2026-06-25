Развалится после первой стирки: Как определить долговечность одежды ещё в магазине

Не менее важно внимательно осмотреть качество пошива. Швы должны быть ровными и прочными, без торчащих ниток. На карманах и в местах крепления фурнитуры должны присутствовать машинные закрепки, которые помогают изделию выдерживать нагрузку при носке. Кроме того, низ брюк и рукавов должен быть аккуратно обработан, чтобы ткань не осыпалась и не деформировалась со временем.