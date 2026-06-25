Слет школьных лесничеств на Байкале помог провести «Полюс».

В первые за 22 года проведения слета школьных лесничеств Иркутской области в этом году он состоялся в прибайкальском поселке Старая Ангасолка на КБЖД.
В течение трех дней, с 18 по 21 июня, более 20 команд юных ценителей природы со всего региона соревновались на звание лучшей. Организовало мероприятие Министерство лесного комплекса Приангарья, а поддержку ему оказали золотодобытчики. Победители получили призы от компании «Полюс», которая также подготовила для школьников тематическую игру на знание интересных фактов о драгоценном металле.
Ребята со всей Иркутской области и еще гости из Республики Бурятия и Красноярского края в Старую Ангасолку приехали из Слюдянки. В этом городе они осмотрели музеи и мраморный вокзал, а потом пересели на «мотаню» — пригородный поезд, который курсирует по Кругобайкальской железной дороге. Магистраль строили с 1896 по 1905 год, и ее называют «золотой», так как строительство обошлось стране дорого во многих смыслах. После затопления части путей из-за возведения ГЭС у Байкала остался тупиковый отрезок протяженностью 89 километров. Это памятник инженерного искусства и архитектуры. А детский лагерь «Ангасолка» расположился в одном из самых живописных мест КБЖД.
— История лесного хозяйства региона тесно связана со строительством КБЖД. В этом году мы впервые проводим слет школьных лесничеств так близко к Байкалу, да еще и в палаточном лагере. Кто-то из ребят впервые будет ночевать в палатках, но так дети лучше адаптируются, знакомятся с окружающим миром, с суровым климатом озера Байкал. В этом году исполнится 30 лет с того момента, как великое озеро получило охранный статус ЮНЕСКО. После завершения слета его участники проедут по всей КБЖД вдоль берега до порта Байкал, потом поплывут до Иркутска на теплоходе «Восход», полюбуются красавицей-Ангарой. Все это было бы невозможно без поддержки наших партнеров, компании «Полюс», — рассказала координатор движения школьных лесничеств, консультант отдела воспроизводства лесов Министерства лесного комплекса Иркутской области Валентина Журавлёва.
В программе слета были индивидуальные и командные конкурсы. Ребята состязались на право быть лучшим знатоком лесоведения, лесной фауны и лесопатологии. Для них были предусмотрены письменные и практические задания, в том числе нужно было назвать породы деревьев или болезни леса либо по голосам определить, какому животному они принадлежат.
Еще команды участвовали в интеллектуальной игре «Иркутская область — золотое звено России». Она проходила по принципу «Своей игры», где участники сами выбирали темы вопросов, например такие, как «Интересное о золоте», «Золотое перо» или «Шкатулка самоцветов».
— Игра получилась очень интересной. Мы в ней заняли третье место. Я что-то вспомнил о золоте, что то узнал новое. Это хорошо, ведь в своем городе я еще и играю в интеллектуальные игры. А в мероприятиях школьного лесничества участвую шесть лет. Меня туда привел друг. Мы много что делаем: убираем мусор, исследуем качество воды родников в лесах, проводим противопожарные акции, недавно в их рамках даже делали рубки ухода в городском парке. И свою будущую профессию я хотел бы связать с лесом, — поделился участник школьного лесничества «Лесовик» экспериментального лицея им. М. М. Батербиева г. Усть-Илимска Евгений Соколов.
Его команда по результатам всех конкурсов, включая «Лесную эстафету», стала победителем слета. Лучших юных лесников призами отметил «Полюс». Также золотодобытчики подготовили подарки для школьников, которые во время мероприятия отмечали дни рождения.
— Было очень приятно видеть ребят с настоящим, неподдельным, живым интересом в глазах. Они еще учатся в школе, но уже занимаются сохранением биоразнообразия, и это вызывает большое уважение. Золотодобывающая компания «Полюс» тоже с большой ответственностью относится к сбережению природы. За шесть лет компания высадила в Приангарье около 7,5 миллиона сеянцев сосны. Это позволило восстановить тысячи гектаров лесного фонда, — отметила руководитель пресс-службы предприятия «Полюс Сухой Лог» Ольга Назарова.
Слет стал не просто соревнованием между школьными лесничествами. Ребята участвовали в творческих вечерах, пели песни под гитару у костра, наблюдали нерп, общались с легендарным основателем лагеря «Ангасолка» Григорием Скаллером — альпинистом и путешественником, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной покоритель, зашедший на Эверест без кислорода.
— А еще мы не могли не воспользоваться моментом! «Ангасолка» стоит прямо на КБЖД. Нам устроили экскурсию по старым тоннелям и виадукам — это история, от которой мурашки по коже. Удивительно, как лесное дело переплетается с таким мощным наследием. Костер, гитара, разговоры о природе и планах на будущее. Ребята из других районов оказались такими же увлеченными, как и мы. Теперь у нас есть друзья почти по всей области! Наш главный итог: лес — это не просто деревья, это живой организм, и мы теперь знаем, как его беречь. Спасибо организаторам и лагерю «Ангасолка» за эти незабываемые дни! — так отозвалась о слете команда школьного лесничества «Экологи» из Жигалово.
И, конечно, юные лесники не могли уехать из лагеря просто так. На берегу Священного моря они высадили молодые сосны, которые тоже станут частью неповторимого байкальского пейзажа.