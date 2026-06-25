Слет школьных лесничеств на Байкале помог провести «Полюс».

— А еще мы не могли не воспользоваться моментом! «Ангасолка» стоит прямо на КБЖД. Нам устроили экскурсию по старым тоннелям и виадукам — это история, от которой мурашки по коже. Удивительно, как лесное дело переплетается с таким мощным наследием. Костер, гитара, разговоры о природе и планах на будущее. Ребята из других районов оказались такими же увлеченными, как и мы. Теперь у нас есть друзья почти по всей области! Наш главный итог: лес — это не просто деревья, это живой организм, и мы теперь знаем, как его беречь. Спасибо организаторам и лагерю «Ангасолка» за эти незабываемые дни! — так отозвалась о слете команда школьного лесничества «Экологи» из Жигалово.