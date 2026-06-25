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Победители соревнований «Рыболов Приамурья» выловили более 7 кг рыбы

21 июня на Пивани состоялись соревнования «Рыболов Приамурья», старт дали 14 командам: от предприятий, семейным и компаниям друзей. Уже через три минуты после начала первым поймал рыбу Сергей Сукачёв из команды «Моя семья» — ему присвоили звание «Первый Подсекай». Соревнование длилось четыре часа. Ту рыбу, которую можно было, отправили в общий котел на уху. По.

21 июня на Пивани состоялись соревнования «Рыболов Приамурья», старт дали 14 командам: от предприятий, семейным и компаниям друзей. Уже через три минуты после начала первым поймал рыбу Сергей Сукачёв из команды «Моя семья» — ему присвоили звание «Первый Подсекай». Соревнование длилось четыре часа. Ту рыбу, которую можно было, отправили в общий котел на уху. По итогам соревнований 1 место по общему весу (более 7 кг рыбы) заняла команда «Свои», самую крупную рыбу (судак весом 1,4 кг) поймал Сергей Сукачёв («Моя семья»), наибольшее количество видов рыб удалось поймать команде «Рыбачок», лучший флаг, девиз, бивуак и газета — у «Клевой бригады». Победители получили подарки и сертификаты на товары для активного отдыха.