Канадский нападающий Дэвид побил достижение Дзюбы на ЧМ

В матче третьего тура группового этапа против Швейцарии он отличился спустя 71 секунду после появления на поле. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу швейцарцев.
Тем самым Дэвид превзошёл достижение Артёма Дзюбы. Напомним, российский нападающий забил через 90 секунд после выхода на замену в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
Несмотря на поражение, сборная Канады завершила групповой этап на втором месте в группе В. Это позволило команде впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Швейцария заняла первое место, набрав 7 очков.
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