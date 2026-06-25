Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадский нападающий Дэвид побил достижение Дзюбы на ЧМ

Канадский футболист Промис Дэвид установил новый рекорд чемпионатов мира среди команд-хозяев турнира, забив самый быстрый гол после выхода на замену.

В матче третьего тура группового этапа против Швейцарии он отличился спустя 71 секунду после появления на поле. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу швейцарцев.

Тем самым Дэвид превзошёл достижение Артёма Дзюбы. Напомним, российский нападающий забил через 90 секунд после выхода на замену в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Несмотря на поражение, сборная Канады завершила групповой этап на втором месте в группе В. Это позволило команде впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Швейцария заняла первое место, набрав 7 очков.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше