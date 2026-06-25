В ГД предложили ввести льготы на посещение бань во время отключения горячей воды

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Гражданам необходимо предоставить льготы на посещение общественных бань на время отключения горячей воды. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).
Депутат напомнил, что право на льготное посещение общественных бань и размер скидки устанавливаются региональными властями. Например, по словам парламентария, в Омске к льготной категории граждан в том числе относят лиц, проживающих в домах без систем горячего водоснабжения.
«Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу», — сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что для тех, кто и так имеет льготы, на это время посещение бань и вовсе можно сделать бесплатным.