Платными парковками в Подмосковье воспользовались более 2 млн раз с начала года

«В этом году жители и гости Московской области воспользовались платными парковками более 2 млн раз. Всего с начала 2025 года зафиксировано 4 млн сессий. Количество сессий растeт ежемесячно. В I квартале 2026 года зафиксировано порядка 975 тыс. сессий, что в 13 раз больше, чем в I квартале 2025 года. С начала апреля — более 1,2 млн сессий, а в II квартале прошлого года — всего более 254 тыс. раз. Чаще всего автомобиль паркуют на час», — говорится в материале.