Платными парковками в Подмосковье воспользовались более 2 млн раз с начала года

«В этом году жители и гости Московской области воспользовались платными парковками более 2 млн раз. Всего с начала 2025 года зафиксировано 4 млн сессий. Количество сессий растeт ежемесячно. В I квартале 2026 года зафиксировано порядка 975 тыс. сессий, что в 13 раз больше, чем в I квартале 2025 года. С начала апреля — более 1,2 млн сессий, а в II квартале прошлого года — всего более 254 тыс. раз. Чаще всего автомобиль паркуют на час», — говорится в материале.
Первые платные парковки заработали в Подмосковье с ноября 2024 года — сейчас они расположены в 38 округах и рассчитаны на 12,4 тыс. машиномест. За всe время работы платных парковок наибольшей популярностью пользуются парковки в Люберцах (более 608 тыс. сессий), Одинцовском округе (более 502 тыс. сессий) и Мытищах (около 430 тыс. сессий).
Также уже около 15 тыс. жителей Московской области имеют право бесплатно парковаться на платных парковках региона: они получили соответствующие разрешения на региональном портале госуслуг как члены многодетных семей, владельцы мотоциклов и электромобилей, а также резиденты. Кроме того, бесплатно парковаться могут инвалиды на специально обустроенных местах на платных парковках.
Получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой электромобиль или мотоцикл в реестр для бесплатного размещения личных транспортных средств на всех платных парковках Подмосковья можно через региональный портал госуслуг.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что штрафы более чем на 2 млн руб. выписали нарушителям парковки во дворах в Московской области с начала июня.