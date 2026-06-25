В РФ заболеваемость астмой из-за плохого воздуха снизилась в 2,3 раза за 9 лет

В ведомстве уточнили, что среди детей в возрасте от 0 до 14 лет данный показатель в 2025 году составил 4,65 дополнительных случая на 100 тыс. детей, при этом относительно 2016 года зафиксировано снижение ассоциированных случаев заболеваемости в 1,93 раза. Дополнительные случаи заболеваемости детского населения астмой и астматическим статусом в 2025-м, вероятностно связанные с загрязнением атмосферного воздуха, сформировались на территориях 56 субъектов Российской Федерации от 0,01 (Республика Дагестан) до 64,0 (Республика Бурятия) случаев на 100 тыс. детей. Среднероссийские уровни были превышены на территории 12 регионов в диапазоне от 1,64 до 13,8 раза.