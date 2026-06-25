В МВД назвали дипфейки самой опасной технологией, применяемой мошенниками

Самым опасным инструментом мошенничества в России является «дипфейк-аватар». Об этом в среду, 24 июня, заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в рамках ПМЮФ.
— Не нужно никаких подготовок и так далее, когда человек звонит и уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый, — добавил он.
По его словам, с начала 2026 года злоумышленники уже обманули более четырех тысяч человек благодаря использованию дипфейков.
Технология пока не получила массового распространения в преступной среде. Несмотря на это, она может быть активно использована в будущем по мере ее развития, передает ТАСС.
Еще одна мошенническая схема — перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму.
«Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.
В Депздраве Москвы также недавно предупредили об еще одной схеме: аферисты представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом приглашения на диспансеризацию просят назвать данные.