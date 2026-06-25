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Прокурор добился жилья для жительницы ЕАО

Жительница посёлка Приамурский, проживавшая в аварийном доме, получила поддержку прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Жительница посёлка Приамурский, проживавшая в аварийном доме, получила поддержку прокуратуры Смидовичского района: надзорное ведомство обратилось в суд для защиты её жилищных прав. Здание, в котором находилась квартира женщины, признано подлежащим сносу — техническое обследование выявило повреждения несущих конструкций и кровли. При этом гражданка, состоявшая на учёте в качестве нуждающейся в жилье, длительное время не могла получить другое помещение, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Исковое заявление, поданное прокурором, содержало требование предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного ведомства.

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