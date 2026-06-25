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«Просто потрясающе»: Трамп оценил отказ России, КНР и Турции от участия в войне с Ираном

Трамп подтвердил невмешательство России, Китая и Турции в войну с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает решения России, Китая и Турции не принимать участие в военном конфликте между США и Ираном. Об этом он сообщил на встрече с генсекеком НАТО Марком Рютте.

Американский лидер отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после просьбы США воздержался от вмешательства в конфликт, несмотря на сложные отношения с Израилем.

Говоря о позиции Китая, Трамп подчеркнул, что председатель Си Цзиньпин также после просьбы проявил сдержанность, несмотря на энергетическую зависимость КНР от Ближнего Востока.

«То же самое сделал председатель Си, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе», — сказал глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета.

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