Сборная Катара вылетела с ЧМ по футболу, проиграв команде из Боснии и Герцеговины

Национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Матч, состоявшийся на арене «Люмен Филд» в Сиэтле, завершился с результатом 3:1. На 29-й минуте счет открыл босниец Керим-Сэм Алайбегови.
Пять минут спустя катарец Султан Аль-Браке поразил собственные ворота, удвоив отрыв боснийцев. На 42-й минуте футболист Хасан Аль-Хайдос смог сократить разницу в счете.
Последний гол в рамках встречи забил полузащитник команды Боснии и Герцеговины Эрмин Махмич. В результате сборная европейской страны, набрав четыре очка, финишировала третьей в группе B.
Команда Катара с одним набранным баллом заняла последнее место и выбыла из дальнейшей борьбы на мундиале.
ФИФА, в свою очередь, направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.
Кроме того, организация обновила правила футбола в преддверии турнира. В новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле.