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В 2027 году не будет массовых выходов на пенсии: россиянам назвали причину

Завкафедрой Гринь: массового выхода на пенсию в 2027 году в России не будет.

Источник: Комсомольская правда

В 2027 году в России не ожидается массового выхода граждан на пенсию по старости в связи с продолжающимся переходным периодом повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила заместитель завкафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

«Из-за поэтапного повышения пенсионного возраста в 2027 году не будет массовой волны выходов на пенсию по общему основанию. Так уже было в 2025 году», — сказала эксперт в интервью ТАСС.

Гринь уточнила, что в 2027 году продолжит действовать система досрочного назначения пенсий. Такое право сохраняется за рядом категорий граждан, включая многодетных матерей, работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и других льготных групп.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с июля увеличатся пенсионные выплаты. Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рублей.