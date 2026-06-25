Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии по футболу

Неймара беспокоили травмы на всех чемпионатах мира, в которых он принимал участие. В 2022 году футболист получил повреждение в матче группового этапа против команды Сербии (2:0). В 2018 году нападающий прибыл в Россию после травмы правой стопы, от которой игрок восстанавливался три месяца, но не набрал необходимую физическую форму. На домашнем турнире в 2014 году форвард сломал третий позвонок в поясничном отделе позвоночника и пропустил полуфинал против команды Германии (1:7).