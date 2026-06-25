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Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии по футболу

Он вышел на поле в матче с командой Шотландии.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар впервые за 980 дней сыграл за национальную команду.

Он вышел на замену в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Шотландии на 76-й минуте. Нападающий пропустил две стартовые встречи на турнире из-за травмы икроножной мышцы.

Неймару 34 года, предыдущий матч за сборную Бразилии он провел 18 октября 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей. Нападающий проводит 129-ю игру за национальную команду.

Неймара беспокоили травмы на всех чемпионатах мира, в которых он принимал участие. В 2022 году футболист получил повреждение в матче группового этапа против команды Сербии (2:0). В 2018 году нападающий прибыл в Россию после травмы правой стопы, от которой игрок восстанавливался три месяца, но не набрал необходимую физическую форму. На домашнем турнире в 2014 году форвард сломал третий позвонок в поясничном отделе позвоночника и пропустил полуфинал против команды Германии (1:7).

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