В ГД предложили установить единую оплату труда педагогов-организаторов на ЕГЭ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Педагоги, участвующие в организации и проведении ЕГЭ, должны получать за это одинаковую оплату по всей России. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).
«Необходимо установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов-организаторов на экзамене по всей стране. Предложения будут направлены в Министерство просвещения и Рособрнадзор», — сказала парламентарий.
Она подчеркнула, что базовый принцип экзамена в формате ЕГЭ — уравнять шансы выпускников независимо от того, где они живут. При этом, по словам Скрозниковой, надбавка за проведение экзамена для учителей в разы отличается от региона к региону.
«Учитель в Ярославле и в Москве выполняет одни и те же функции и несет одинаковую ответственность, а платят им по-разному. В Ярославской области педагог получает порядка 250 рублей за день экзамена, в Москве — до 1,5 тыс., а в некоторых регионах — всего 125 рублей», — пояснила парламентарий.
«Нужно ввести единый статус педагога-организатора на ЕГЭ, закрепленный в законе, чтобы учитель четко знал свои обязанности и свою зону ответственности», — отметила Скрозникова.