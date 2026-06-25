В ГД предложили установить единую оплату труда педагогов-организаторов на ЕГЭ

«Учитель в Ярославле и в Москве выполняет одни и те же функции и несет одинаковую ответственность, а платят им по-разному. В Ярославской области педагог получает порядка 250 рублей за день экзамена, в Москве — до 1,5 тыс., а в некоторых регионах — всего 125 рублей», — пояснила парламентарий.