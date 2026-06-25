Энергетики завершили восстановление света в Севастополе после атаки ВСУ

Восстановительные работы на повреждённой инфраструктуре были завершены накануне в 23:00. Специалисты работали в условиях, осложнённых характером повреждений от атаки БПЛА.
«В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов», — написал Развожаев.
Губернатор призвал горожан соблюдать осторожность и не включать одновременно все мощные электроприборы. Это необходимо для плавной стабилизации системы после её запуска.
«Благодарю всех за терпение и спокойствие. Наши энергетики сделали всё возможное в этих непростых условиях», — заключил он.
Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две волны налёта, в общей сложности уничтожив 70 БПЛА. В результате атаки пострадали два человека, повреждены многоквартирные и частные дома, зафиксированы локальные возгорания.
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