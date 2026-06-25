Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики завершили восстановление света в Севастополе после атаки ВСУ

Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой вооружённых формирований Украины, восстановлено. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ремонтные работы завершены, энергосистема запущена, и свет вернулся в большинство жилых домов города.

Источник: Life.ru

Восстановительные работы на повреждённой инфраструктуре были завершены накануне в 23:00. Специалисты работали в условиях, осложнённых характером повреждений от атаки БПЛА.

«В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов», — написал Развожаев.

Губернатор призвал горожан соблюдать осторожность и не включать одновременно все мощные электроприборы. Это необходимо для плавной стабилизации системы после её запуска.

«Благодарю всех за терпение и спокойствие. Наши энергетики сделали всё возможное в этих непростых условиях», — заключил он.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две волны налёта, в общей сложности уничтожив 70 БПЛА. В результате атаки пострадали два человека, повреждены многоквартирные и частные дома, зафиксированы локальные возгорания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше