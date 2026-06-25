Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам, до конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10−11-х классов, а также по труду для 5−9-х классов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
«В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам. До конца 2026 года в федеральный перечень учебников планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10−11-х классов, а также по труду для 5−9-х классов», — сказал Кравцов.
Он отметил, что Российская академия наук участвует в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Это часть большого плана по улучшению математического и естественно-научного образования, утвержденного правительством РФ.
Министр напомнил, что учебник истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Более того, завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию.