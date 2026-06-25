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Футболиста в Италии застрелили после конфликта во время матча

21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано погиб в итальянском Неаполе — его застрелили после конфликта, возникшего во время игры в мини-футбол. Об этой трагедии рассказали в Need To Know.

21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано погиб в итальянском Неаполе — его застрелили после конфликта, возникшего во время игры в мини-футбол. Об этой трагедии рассказали в Need To Know.

Инцидент произошел на фоне давнего спора, начавшегося из-за нарушения правил во время встречи. Тогда словесная перепалка переросла в потасовку, после чего конфликт продолжился за пределами площадки.

Напряжение сохранялось несколько месяцев и сопровождалось уличными столкновениями. В результате последнего нападения Спасиано серьезно пострадал — его доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемым по делу проходит 16-летний подросток из того же района. Он мог иметь связи с мафиозным кланом «Ло Руссо», уточнили в издании.

До этого экс-вратарь лондонского футбольного клуба «Арсенал», туринского «Ювентуса» и сборной Австрии Александр Маннингер также погиб в результате столкновения своего автомобиля с поездом.

Кроме того, ранее бывший защитник хабаровского клуба МХЛ «Амурские тигры» Даниил Шматков скончался на 25-м году жизни в результате аварии с участием грузовика, которым он управлял.