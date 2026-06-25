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Эксперт раскрыл секрет голубых глаз у дальневосточного леопарда

Бардюк: цвет глаз у взрослых дальневосточных леопардов серо-голубой.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Настоящий голубой цвет глаз встречается только у маленьких детенышей леопарда, с возрастом они становятся серо-голубыми, но могут казаться синими из-за оптических эффектов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

«Взрослых дальневосточных леопардов с истинно голубыми глазами не существует. Они скорее серо-голубые, цвет зависит от окружения. Если на фотографиях или видео с ночных лесных автоматических камер глаза леопарда кажутся ярко-голубыми или синими, то это оптический эффект», — сказал Бардюк.

Он отметил, что этот эффект возникает из-за свечения тапетума — особого отражающего слоя на сетчатке глаза, который обеспечивает хищникам отличное ночное зрение, когда на него попадает инфракрасная подсветка или вспышка фотоловушки.

«Настоящий голубой цвет глаз встречается только у совсем маленьких котят леопарда в первые месяцы их жизни, но по мере взросления пигментация обязательно меняется. Поэтому это не уникальная генетическая особенность подвида, а либо возрастная черта детенышей, либо особенности работы ночной оптики», — добавил собеседник агентства.

Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.