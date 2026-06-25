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Трамп заявил о непричастности ВС США к удару по школе в иранском Минабе

Президент США отрицает ответственность за удар по школе в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп не считает, что удар по школе в Минабе в начале конфликта с Ираном был нанесен Вооруженными силами США. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы», — сказал он, комментируя расследование Пентагона по обстоятельствам обстрела школы. Правда, он не уточнил, на чем базируется его уверенность.

Трамп лишь добавил, что в тот период на Ближнем Востоке «велась интенсивная ракетная активность».

Напомним, после серии ударов США и Израиля по Ирану в городе Минаб произошла трагедия. Атаки затронули начальную школу для девочек, в результате чего произошло обрушение здания. Под завалами оказались десятки детей.

Позже Иран установил, что военные США осуществили атаку на школу, где погибли более 170 человек, с американской авиабазы «Аль-Дафра», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах.

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