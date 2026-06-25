В Хабаровске депутаты одобрили правила установки шлагбаумов и заборов во дворах

В правилах благоустройства до настоящего времени необходимый пункт отсутствует. Тем временем за прошлый год в мэрию поступило порядка 2000 обращений о конфликтных ситуациях, когда реализация прав по установке ограждений одних жителей нарушает права доступа к своим объектам других жителей.