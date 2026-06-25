В Хабаровске депутаты одобрили правила установки шлагбаумов и заборов во дворах

В Хабаровском крае правила установки шлагбаумов во дворах смогут регулировать муниципалитеты. Соответствующие поправки в закон Хабаровского края приняты в первом чтении Законодательной Думой региона. Об этом сообщил депутат, председатель постоянного комитета Хабаровской городской думы по городскому хозяйству Никита Божок.
«Сейчас общее собрание собственников помещений в МКД вправе принять решение об установке шлагбаума, заборов и прочих ограждений во дворе дома. Вместе с тем действующая редакция закона не позволяет органам местного самоуправления контролировать их размещение», — отметил депутат.
В правилах благоустройства до настоящего времени необходимый пункт отсутствует. Тем временем за прошлый год в мэрию поступило порядка 2000 обращений о конфликтных ситуациях, когда реализация прав по установке ограждений одних жителей нарушает права доступа к своим объектам других жителей.
Кстати, в 2019 году в Хабаровске жильцы соседнего дома перекрыли металлическими воротами проезд к травмпункту при ККБ № 2 на улице Волочаевской. Въезд оказался доступен только для «своих», из-за чего людям приходилось добираться до медучреждения пешком, преодолевая часть пути самостоятельно.
Предлагаемые поправки позволят обеспечить контроль за размещением ограждений, снизить количество их несанкционированных размещений, снизить социальную напряжённость, вызываемую несанкционированным размещением ограждений.
В администрации Хабаровска создана рабочая группа под руководством первого заместителя мэра по городскому хозяйству Дениса Елькина, ведётся проработка механизма реализации закона на уровне муниципалитета.