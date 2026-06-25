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В Грузии отреагировали на решение ПАСЕ по Тбилии: «Хотят агентуру во власти»

Депутат Мачавариани: Запад жаждет агентуры во власти Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Запад хочет посадить в Грузии «агентуру» и сделать из страны прокси-государство. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.

«Они (Запад — ред.) хотят агентуру во власти, чтобы использовать Грузию как прокси-страну. Им нужна не национальная власть, а агентура», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Депутат заявил, что очередная резолюция ПАСЕ не представляет собой ничего нового и стала очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны Европы.

В среду ПАСЕ приняла очередную резолюцию, посвященную Грузии. В документе выражена обеспокоенность политической обстановкой в стране, содержится призыв к проведению «демократических преобразований» и вновь дана критика в адрес грузинских властей.

Как ранее стало известно, на Западе забили тревогу на фоне участившихся контактов Грузии с Россией и Китаем.

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