Фестивали, мастер-классы и не только: красноярцам и жителям края представили большую программу Дня молодежи

В муниципалитетах края 27 июня проведут акцию «Ярмарка добра». Жители смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи, написать письма солдатам, сплести маскировочные сети, изготовить продукцию для бойцов СВО и помочь бездомным животным. В этот же день Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова сделает бесплатный вход для посетителей от 14 до 35 лет на выставки «Три века русского искусства» и «Калининград, Владивосток».