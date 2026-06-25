Фестивали, мастер-классы и не только: красноярцам и жителям края представили большую программу Дня молодежи

В Красноярском крае представили программу празднования Дня молодежи. В регионе подготовили фестивали, выставки, мастер-классы, кинопоказ и благотворительные акции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.
В преддверии праздника стартовала акция «100 молодых героев». В соцсетях и на сайте проекта будут публиковать истории молодых людей, среди которых ветераны СВО, врачи, спасатели, учителя, волонтеры, предприниматели, ученые, фермеры, строители и работники предприятий.
В Красноярске 26 июня в 19:00 в кинодворике «Енисей кино» на улице Пролетарской, 153 пройдет семейный вечер в формате летнего лагеря. В программе игры, творческие мастерские, интерактивные площадки и показ фильма «Частное пионерское».
До 30 июня в краевой специальной библиотеке на улице Свердловской, 53а работает выставка «Молодое поколение выбирает чтение». Там представлены книги о выборе профессии, саморазвитии и личностном росте.
Главной площадкой праздника станет Татышев-парк. Там подготовят мастер-классы, выступления молодежных коллективов, ярмарку сибирских брендов, семейный пикник, интерактивные площадки, оркестровое караоке и регистрацию браков для молодых пар.
В муниципалитетах края 27 июня проведут акцию «Ярмарка добра». Жители смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи, написать письма солдатам, сплести маскировочные сети, изготовить продукцию для бойцов СВО и помочь бездомным животным. В этот же день Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова сделает бесплатный вход для посетителей от 14 до 35 лет на выставки «Три века русского искусства» и «Калининград, Владивосток».
С 27 по 28 июня в Красноярске пройдет третий Книжный фестиваль на Енисее. В программе более 50 мероприятий, среди них встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, лекции, концерты и финал поэтического конкурса «Король поэтов».
Кроме того, 28 июня в Музейном центре «Площадь Мира» состоится фестиваль «Перерыв». Гостей ждут экскурсии, перформансы, мастер-классы, арт-маркет, музыкальная программа и летнее кафе.