Памятник погибшим героям СВО открыли в Хабаровске

Фундамент будущего мемориала был заложен в 2024 году. На протяжении этих лет разрабатывали макет памятника. Авторы выбирали из десяти вариантов. Итоговый проект разработал почетный архитектор России Владимир Хахаев. Прообразом центральной фигуры памятника стал командир разведывательной роты гвардии капитан Антон Бучнев, трижды кавалер ордена Мужества, погибший при выполнении боевых задач в ДНР.