Памятник погибшим героям СВО открыли в Хабаровске

На центральном кладбище Хабаровска рядом с сектором, на котором захоронены участники специальной военной операции, установили памятник героям, погибшим при выполнении воинского долга в ходе СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фундамент будущего мемориала был заложен в 2024 году. На протяжении этих лет разрабатывали макет памятника. Авторы выбирали из десяти вариантов. Итоговый проект разработал почетный архитектор России Владимир Хахаев. Прообразом центральной фигуры памятника стал командир разведывательной роты гвардии капитан Антон Бучнев, трижды кавалер ордена Мужества, погибший при выполнении боевых задач в ДНР.
Монумент стал народным: средства на его установку собирали и неравнодушные жители Хабаровска.