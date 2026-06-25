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Акула напала на 12-летнего ребенка на Багамах

Акула напала на 12-летнего мальчика из США во время купания на Багамских островах — ребенок получил серьезные травмы. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Королевской полиции страны.

Акула напала на 12-летнего мальчика из США во время купания на Багамских островах — ребенок получил серьезные травмы. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Королевской полиции страны.

— Полиция получила информацию о том, что 12-летнего американского мальчика перевозят на лодке в Нью-Провиденс после нападения акулы в Стэниел-Кей на Экзуме, — уточнило ведомство в социальных сетях.

Инцидент произошел во время экскурсии в районе островов Экзума-Кейс. Мальчик плавал вместе со своим братом, когда случилось нападение. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Стэниел-Кей находится в центральной части Багамского архипелага и является одним из популярных туристических направлений на островах Экзума.

До этого в американском штате Флорида в рамках съемок челленджа блогер использовал 26-летнюю модель как приманку для акул. Он бросил ее в воду, привязав к леске и снабдив рыбой для привлечения хищников.

Ранее тигровая акула напала на 19-летнюю девушку на пляже Боа-Виажем в Бразилии. Хищник откусил девушке правую ногу. Пострадавшую удалось вытащить из воды ее двоюродному брату.

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