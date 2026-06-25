В Биробиджане закрыли кафе из-за серьезных нарушений

Деятельность кафе в Биробиджане приостановлена на 35 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно эпидемиологического законодательства. Проверка, проведённая Роспотребнадзором, показала, что в заведении не соблюдались условия хранения продуктов, отсутствовала маркировка на пищевой продукции, а также не обеспечивался контроль за соблюдением правил личной гигиены персоналом, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.