Мужчины терпят, женщины решают: Раскрыт парадокс ипотечной экономики в российских семьях

«Данные опроса наглядно демонстрируют, что гендерные стереотипы в финансовых вопросах меняются. Ипотека — это долгосрочное обязательство на 15−20 лет, и современные пары подходят к нему как к совместному партнёрскому проекту. Тот факт, что суммарно почти 70% опрошенных выступают за разделение расходов пополам или гибкий формат договорённостей, говорит о росте финансовой осознанности. Люди стремятся к открытому диалогу и прозрачности», — рассказал Life.ru директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев.