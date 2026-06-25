Сборные Бразилии и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Забитыми мячами отметились Винисиус (7-я и 45+3-я минуты) и Матеус Кунья (60). Впервые с 18 октября 2023 года за сборную Бразилии сыграл лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар, он вышел на замену на 76-й минуте встречи.
Сборная Бразилии с 7 очками и заняла 1-е место в группе С. В другом матче квартета марокканцы обыграли команду Гаити (4:2), благодаря чему тоже набрали 7 очков, но уступили бразильцам по дополнительным показателям. Шотландцы с 3 очками расположились на 3-й строчке, замкнули таблицу гаитяне (0 очков).
В 1/16 финала команда Бразилии 29 июня сыграет с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции. Марокканцы в ночь на 30 июня по московскому времени в 1/16 финала встретятся с победителем группы F.