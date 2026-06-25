Адвокат объяснила, кого освободят от подачи декларации при продаже квартиры

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает граждан от обязанности подавать налоговую декларацию при продаже квартиры или получении ее в дар, а также отменяет штрафы за несвоевременную сдачу «нулевых» отчетов. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.
Нововведение не отменяет сам налог — его по-прежнему придется платить. Однако подавать форму 3-НДФЛ при нулевых доходах больше не требуется, поскольку нотариусы и Росреестр уже передают все сведения о сделках в налоговую службу.
«Послабление касается исключительно бюрократической обязанности: подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ больше не требуется, если доход получен от продажи или дарения недвижимости», — пояснила Кудерко.
Закон также отменяет штрафы за непредставление «нулевых» деклараций: если налог к уплате отсутствует, подавать отчётность не нужно. Ранее минимальный штраф составлял тысячу рублей. Закон вступит в силу со дня опубликования.