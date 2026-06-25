В Минобрнауки сообщили, что проходные баллы в вузы еще не определены

Сумма баллов абитуриента складывается из результатов ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, а также баллов за индивидуальные достижения поступающего. Количество высокобалльников в целом может привести к увеличению проходных баллов, однако это является исключительно показателем конкурсной ситуации, сложившейся в конкретном вузе по конкретной специальности и форме обучения.