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В Минобрнауки сообщили, что проходные баллы в вузы еще не определены

Их определят по по итогам приемной кампании, сообщили в министерстве.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проходные баллы в российские вузы не устанавливаются заранее, они определяются по итогам приемной кампании и зависят от конкурсной ситуации, а также уровня баллов, набранных абитуриентами на ЕГЭ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

«Проходной балл не устанавливается заранее и определяется по итогам приемной кампании», — говорится в сообщении ведомства.

Сумма баллов абитуриента складывается из результатов ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, а также баллов за индивидуальные достижения поступающего. Количество высокобалльников в целом может привести к увеличению проходных баллов, однако это является исключительно показателем конкурсной ситуации, сложившейся в конкретном вузе по конкретной специальности и форме обучения.

Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня.