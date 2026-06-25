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Сборная Марокко обыграла Гаити в результативном матче и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2026 и вышла в плей-офф. Встреча в Атланте завершилась со счётом 4:2.

Источник: Life.ru

Матч получился одним из самых зрелищных на турнире. Гаитяне впервые забили на этом турнире, отправив мяч в ворота соперников на мундиалях впервые с 1974 года. Мяч в свои ворота отправил вратарь марокканцев Боно. Ещё по ходу первого тайма Вильсон Изидор забил второй мяч, однако марокканцы оба раза находили ответ. За африканскую команду отличились Ашраф Хакими и Исмаэль Сайбари, который забил в третьем матче группового этапа подряд. К перерыву на табло горели цифры 2:2.

После перерыва инициативой завладели марокканцы. На 78-й минуте вышедший на замену Суфьян Рахими вывел свою команду вперёд, а в концовке Гессим Яссин поставил точку в матче, отправив четвёртый мяч в ворота соперника.

Благодаря этой победе Марокко набрало необходимые очки и обеспечило себе выход в плей-офф мирового первенства. Гаити, несмотря на яркую игру и два забитых мяча, завершило выступление на турнире.

Ранее в плей-офф пробились сборные Швейцарии и Канады. Третье место в группе В заняла команда Боснии и Герцеговины, сохранив шансы на плей-офф. А вот команда Катара завершила выступление на ЧМ.

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