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Ребенок пострадал при нападении акулы на Багамах: мальчика увезли в больницу

На Багамах акула напала на двенадцатилетнего мальчика из США.

Источник: Комсомольская правда

На Багамских островах 12-летний американский мальчик получил травмы после нападения акулы во время купания. Об этом сообщила Королевская полиция Багамских островов.

«Полиция получила информацию о том, что 12-летнего американского мальчика перевозят на лодке в Нью-Провиденс после нападения акулы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во время экскурсии мальчик находился в воде вместе со своим братом, когда на него напала акула. Пострадавшего оперативно увезли в больницу. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Ранее KP.RU сообщал, что во Флориде белая акула напала на сотрудника военно-морской базы NSA Panama City. Это произошло, когда мужчина решил искупаться во время обеденного перерыва в Мексиканском заливе. Он получил тяжелые травмы обеих рук.

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