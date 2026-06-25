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Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии на ЧМ

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар впервые за 980 дней провёл матч за национальную команду. Футболист появился на поле в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против Шотландии.

Источник: Life.ru

Нападающий вышел на замену на 76-й минуте встречи. Две предыдущие игры турнира он пропустил из-за повреждения икроножной мышцы.

Последний раз в составе сборной Неймар выходил на поле 18 октября 2023 года. Таким образом, его пауза в национальной команде составила более двух с половиной лет.

Футболисту 34 года. За сборную Бразилии он провёл 129 матчей и забил 79 голов, оставаясь лучшим бомбардиром в истории команды. В его коллекции — победы на Кубке конфедераций, олимпийское золото, серебро Олимпийских игр и выход в финал Кубка Америки.

Напомним, во втором туре сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити, завершив матч в Филадельфии со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Матеус Кунья, оформивший дубль уже в первом тайме — на 23-й и 36-й минутах. Незадолго до перерыва отличился Винисиус Жуниор.

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