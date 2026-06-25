Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота шотландцев отправил Матеус Кунья.
Отдельным событием стало возвращение Неймара в национальную команду. Форвард появился на поле на 76-й минуте и провел свой первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.
По итогам группового этапа бразильцы набрали семь очков и заняли первое место в квартете. Столько же баллов оказалось у сборной Марокко, которая вышла в плей-офф, обыграв Гаити.
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