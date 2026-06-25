Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира по футболу, одержав крупную победу над командой Шотландии. Матч группы С, прошедший в Майами, закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Источник: Life.ru

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота шотландцев отправил Матеус Кунья.

Отдельным событием стало возвращение Неймара в национальную команду. Форвард появился на поле на 76-й минуте и провел свой первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.

По итогам группового этапа бразильцы набрали семь очков и заняли первое место в квартете. Столько же баллов оказалось у сборной Марокко, которая вышла в плей-офф, обыграв Гаити.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше