Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанские метеорологи сообщили о самом жарком дне с 1950 года

Синоптики назвали среднюю температуру воздуха по Испании 23 июня и заявили, что этот день стал самым жарким в стране с 1950 года.

Источник: Аргументы и факты

Синоптики установили, что 23 июня 2026 года в Испании стало самым жарким днём месяца с 1950 года, сообщило Государственное метеорологическое агентство (Aemet) королевства.

«Вторник, 23-е число, стал самым жарким днём июня в Испании в целом, по крайней мере с 1950 года», — отметило учреждение на своей странице социальной сети X*.

Уточняется, что средняя по стране температура воздуха поднялась до 28,2 градуса по шкале Цельсия. При этом был побит рекорд в 28,1 градуса.

Напомним, ранее во Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах вследствие аномальной жары. Ещё примерно 1,8 тысячи учебных заведений в стране объявили об изменении расписания. В трети департаментов республики был объявлен высочайший (красный) уровень погодной опасности.

24 июня стало известно, что в Британии зарегистрировали рекордную температуру воздуха за последние 50 лет. В Госпорте (графство Хэмпшир) и Уизли (графство Суррей) зафиксировали 36 градусов по шкале Цельсия.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.