Испанские метеорологи сообщили о самом жарком дне с 1950 года

Синоптики установили, что 23 июня 2026 года в Испании стало самым жарким днём месяца с 1950 года, сообщило Государственное метеорологическое агентство (Aemet) королевства.
«Вторник, 23-е число, стал самым жарким днём июня в Испании в целом, по крайней мере с 1950 года», — отметило учреждение на своей странице социальной сети X*.
Уточняется, что средняя по стране температура воздуха поднялась до 28,2 градуса по шкале Цельсия. При этом был побит рекорд в 28,1 градуса.
Напомним, ранее во Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах вследствие аномальной жары. Ещё примерно 1,8 тысячи учебных заведений в стране объявили об изменении расписания. В трети департаментов республики был объявлен высочайший (красный) уровень погодной опасности.
24 июня стало известно, что в Британии зарегистрировали рекордную температуру воздуха за последние 50 лет. В Госпорте (графство Хэмпшир) и Уизли (графство Суррей) зафиксировали 36 градусов по шкале Цельсия.
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