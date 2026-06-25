Испанские метеорологи сообщили о самом жарком дне с 1950 года

Напомним, ранее во Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах вследствие аномальной жары. Ещё примерно 1,8 тысячи учебных заведений в стране объявили об изменении расписания. В трети департаментов республики был объявлен высочайший (красный) уровень погодной опасности.