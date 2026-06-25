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Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

Это стало известно после поражения шотландцев от сборной Бразилии.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу после поражения команды Шотландии от бразильцев со счетом 0:3.

Команда Боснии и Герцеговины заняла третье место в группе В с 4 очками. Шотландцы стали третьими в группе С, набрав 3 очка. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. После поражения шотландцев как минимум в четырех группах команды, которые финишируют на 3-й строчке, не обойдут сборную Боснии и Герцеговины.

Боснийцы впервые вышли в плей-офф чемпионата мира. На своем дебютном мировом первенстве в 2014 году команда одержала одну победу при двух поражениях и не сумела преодолеть групповой этап.