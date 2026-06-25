Задержана девушка, похитившая технику в пункте выдачи Хабаровского края

При проведении обыска у девушки были изъяты бытовая техника и иные товары — в их числе стиральная машина, кондиционер, два холодильника, телевизор, компьютер, а также ковёр. Данные предметы могут быть использованы для частичного погашения ущерба, причинённого организации.